Бразилияда сел кўчкиси оқибатида 22 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Бразилиянинг Минас-Жерайс штатида рекорд даражадаги ёғингарчилик натижасида камида 22 киши ҳалок бўлди ва юзлаб одамлар бошпанасиз қолди, деб хабар беради ANEWZ.
Ўт ўчирувчилар ва қутқарувчилар лой остида қолган ўнлаб одамларни топишга ҳаракат қилдилар.
Ихтисослаштирилган кинологик бўлинмалар кўмагида хавфсизлик кучлари сафарбар этилди. Ҳукумат ҳозирча сув тошқини оқибатида ҳалок бўлганлар сонини маълум қилгани йўқ.
Жуиз-де-Фора саноат шаҳри довулдан энг кўп зарар кўрди. Ҳалок бўлган 22 кишидан 16 нафари шаҳарлик эди. Улар кўчки бир неча сония ичида уйларини кўмиб ташлаганидан кейин ҳалок бўлган.
Шаҳарнинг асосий дарёси ва унинг ирмоқлари қирғоқларидан тошиб, бир неча соат ичида бутун шаҳарни ювиб кетди.
Февраль ойи Жуиз-де-Фора шаҳри учун серёмғир ой бўлди. Унда 584 миллиметр ёмғир ёғди, бу ўртача ойлик миқдордан икки баравар кўп. Ёмғир душанба куни бошланди ва шундан бери кучайиб боряпти.
Сешанба куни эрталаб сув сатҳи кўтарилиши туфайли Жуиз-де-Фора мэри Маргарида Саломао фавқулодда ҳолат эълон қилди.
"Вазият жуда жиддий. Биз ҳаётни сақлаб қолиш ва қолиб кетганларга ёрдам бериш учун тинимсиз ишлаяпмиз", - деди Саломао қутқарув операцияси пайтида ёзиб олинган видеомурожаатда.
Минас-Жерайс губернатори Ромеу Зема уч кунлик миллий мотам эълон қилди. Шунингдек, у маҳаллий ўт ўчириш бригадалари ва қўшни муниципалитетлардан қўшимча 150 ходим иштирокида кенг кўламли қутқарув операциясини ўтказиш учун Жуиз-де-Фора шаҳрига келиши кутилмоқда.
Парк Бурн туманида ўт ўчирувчиларнинг фикрича, битта кўчадаги 12 та уй қулаб тушганидан кейин камида 17 киши, жумладан, беш бола бедарак йўқолган.
Қутқарувчилар вайроналар орасидан тирик қолган 9 нафар кишини олиб чиқди.
Ҳозирда 440 дан ортиқ одам учта давлат мактабида жойлаштирилган. Улардан баъзилари уйлари вайрон бўлгани ёки қайта эгаллаш учун жуда хавфли деб ҳисоблангани учун эвакуация қилинган.
Расмийлар ёмғир давом этиши ва яна кўчкилар бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирдилар.