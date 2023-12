«Болашақ» дастури бўйича амалиёт ўтайдиган тоифалар рўйхати кенгайтирилди

NUR-SULTAN. Kazinform - Маданият ва спорт ходимлари «Болашақ» дастури бўйича амалиёт ўташлари мумкин, деб хабар беради Kazinform Қозоғистон Таълим ва фан вазирлигига таяниб.

Вазирлик маълумотларига кўра, «Болашақ»(келажак) дастури Қозоғистонда амалиёт ўташ тоифалари рўйхатини кенгайтиради. Энди маданият ва спорт ходимлари хорижнинг етакчи университетларида (масалан, New York Film Academy, University of the Arts London, Scuola Musicale di Milano ва бошқалар) амалиёт ўташи мумкин. Актёрлар, режиссёрлар, рассомлар, санъатшунослар бир йил давомида «Арт Менежмент», «Дизайн. Расм» , «Дирижёрлик», «Санъатшунослик», «Сценорграфия» ва бошқа мутахассисликларни ўрганиши мумкин. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги мутахассислар «Спорт психологияси», «Спорт тиббиёти», «Спорт ҳуқуқи» каби йўналишларда малака ошириши мумкин.

«Маданият ва спорт ходимлари илгари «Болашақ»дастури бўйича ўқимаган. Мамлакатда бу тармоқларнинг ривожланишини қўллаб -қувватлаш учун зарур ишлар амалга оширилди. Энди маданият ва спорт соҳасидаги мутахассислар дунёнинг нуфузли хорижий университетлари ва ташкилотларида ўз касбий маҳоратини ошириш имкониятига эга. Мезонларга келсак, номзодлар камида уч йиллик умумий иш тажрибасига, шу жумладан танланган мутахассислик бўйича охирги 12 ойлик иш тажрибасига эга бўлиши керак. Шунингдек, қабул қилувчи хорижий ташкилотнинг таклифнома гувоҳномасига эга бўлиш, B1 даражадан кам бўлмаган натижа билан тил бўйича имтиҳон топшириш керак «, - деди ҚРТаълим ва фан вазирлиги Халқаро дастурлар маркази президенти вазифасини бажарувчи Данияр Муқитанов.

Стипендиатлар амалиёт учун кўчмас мулкни гаровга қўймайдилар. Мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш учун охирги 12 ой ичида барқарор даромадга эга бўлган 50 ёшга тўлмаган иккита Қозоғистон фуқаросини кафил сифатида кўрсатиш кифоя.

2021 йилда соғлиқни сақлаш, маданият, спорт, ўқитувчилар, давлат хизматчилари ва муҳандислари учун малиёт ўтказиш учун 110 та «Болашақ» стипендияси ажратилди.

Эслатиб ўтамиз, халқаро стипендия танловида қатнашиш учун аризалар 4 майдан 28 октябргача қабул қилинади.