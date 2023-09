«Богема рапсодияси» қораламаси 1,4 миллион фунтга сотилди

LONDON. Кazinform - Британиянинг Queen гуруҳининг «Богема рапсодияси» қўшиғининг қораламаси Лондондаги Sotheby's кимошди савдосида деярли 1,4 миллион фунт стерлингга сотилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

Аукцион сайтидаги лот тавсифига кўра, «Мўғулча рапсодия» асл номи билан қўшиқ матнининг биринчи версиясининг 15 саҳифаси кейинчалик «Богема рапсодияси» деб ўзгартирилган. Лойиҳа 1,379 миллион фунт стерлингга сотилган.

Ҳит Queen раҳбари Фредди Меркьюри томонидан 1975 йилда ёзилган. Деярли 6 дақиқа давом этган қўшиқ тўққиз ҳафта кетма-кет Британия чартларининг биринчи қаторини эгаллаб, Британия рок гуруҳининг ташриф қоғозига айланди.

Чоршанба оқшомида бошланган ким ошди савдосининг эрта соатларида Somebody To Love (241 300 фунт стерлинг), Killer Queen (279 400 фунт стерлинг) ва We Are the Champions (317 500 фунт стерлинг) қўшиқларининг қўлёзмалари ҳам сотилган.

Афсонавий ижрочининг баъзи шахсий буюмлари ҳам сотувга қўйилди. Масалан, рок-гуруҳнинг сўнгги йирик Европа гастролларида кийган мусиқачининг мантия ва тожи 635 минг фунтга сотилган, мусиқачининг пианиноси эса 1,742 миллион фунт стерлингдан кўпроққа сотилган.

Биринчи оқшомда жами 60 га яқин лот 12,2 миллион фунт стерлингга сотилган. Ким ошди савдоси 13 сентябргача давом этади. Илгари Фредди Меркьюрига тегишли бўлган буюмларни юлдузнинг дўсти Мэри Остин сотувга қўймоқда.

Муаллиф: Тимур Дуйсекеев