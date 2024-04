БМТ Бош котиби мусулмонларни Рамазон ҳайити билан табриклади

“Менинг юрагим ярадор. Ғазо, Судан ва бошқа кўплаб жойларда можаро ва очарчилик туфайли кўплаб мусулмонлар Рамазонни муносиб нишонламайди”, — деб ёзди БМТ Бош котиби Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.

Every year, I express my best wishes for #EidAlFitr to the Muslim community around the world.



My heart is broken knowing that in Gaza, Sudan and many other places - because of conflict and hunger - so many Muslims will not be able to celebrate properly. pic.twitter.com/1Z3rWIbhdN