Бишкекда Қозоғистон киноси кунлари бошланди
BISHKEK. Kazinform — 20 август куни Бишкекда Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қирғизистонга расмий ташрифи олдидан “Ала-Тоо” кинотеатрида Қозоғистон киноси кунлари бошланди, деб хабар бермоқда Kazinform агентлигининг ўз мухбири.
Қозоғистон киноси кунларининг расмий очилиш маросимида Қирғиз Республикаси Маданият, ахборот, спорт ва ёшлар сиёсати вазирлиги ҳузуридаги Кинематография департаменти директори ўринбосари Марат Асаналиев Қирғизистонда Қозоғистон киноси кунларининг ўтказилиши икки давлат ўртасидаги ижодий мулоқот ва халқаро маданий ҳамкорликнинг жонли намунаси эканини таъкидлади.
— Ушбу воқеа икки давлат халқларининг маънавий яқинлигининг тасдиғидир. Ишончим комилки, қозоқ фильмлари томошабинларда акс-садо бериб, унутилмас таассуротлар қолдиради, — деди у.
Ўз навбатида, Шакен Айманов номидаги “Қазақфильм” миллий киностудияси президенти вазифасини бажарувчи Айдар Омаров кино халқлар авлодлари ва маданиятини боғловчи кўприк эканлигини таъкидлади. Қозоқ киноси ҳам, қирғиз киноси ҳам бир бутуннинг икки ярми сифатида узоқ тарихга эга, бугуни фаровон ва келажаги порлоқ.
Қозоғистон Республикаси театр ва кино актёри Бақит Ҳажибаев Қозоғистон киноси нафақат Қозоғистон, балки қардош мамлакатларда ҳам намойиш этила бошлаганини мамнуният билан қайд этди.
— Эътиборлиси, айни дамда Қозоғистон ва Қирғизистон ҳамкорликда тижорат фильмларини суратга олиш ва шу орқали томошабинлар доирасини кенгайтиришни бошлади. Биз, ижодкорлар бундан фақат мамнунмиз, шунингдек, Бишкекда Қозоғистон киноси кунларини ўтказиш имкониятидан мамнунмиз. Мен ишонаман ва умид қиламанки, келажакда кўплаб йирик қўшма лойиҳалар амалга оширилади. Мен ҳам актёр сифатида қирғиз киносида рол ўйнашни, ўзимни кўрсатишни ва бу мамлакатнинг маданияти ва тарихини янада чуқурроқ ўрганишни, қирғиз кинематографияси тарихида қолишни истардим, — дея ўз фикри билан ўртоқлашди актёр.
Очилиш фильми “Қозоқ хонлиги. Олтин тахт” тарихий драмаси бўлиб, ХV асрда, Қозоқ хонлигининг пайдо бўлиши даврида содир бўлади. Бу Буюк дашт учун кураш, қозоқ давлатчилигининг шаклланиши, қадимий тахтнинг қайтиши, йўқолган шаҳарлар ва уларнинг пойтахти – Сиғанақ шаҳри ҳақида ҳикоя қилади.
Фильм режиссёри Рустем Абдрашевнинг сўзларига кўра, намойишнинг биринчи кунида Бишкек жамоатчилигига Қозоқ хонлиги ҳақидаги тарихий фильмнинг иккинчи қисми тақдим этилган бўлиб, унинг оператори қирғиз киноси классиги Сапар Қойчумановдир.
— Қозоқ киноижодкорларининг бир гапи бор: агар фильм яхши чиқсин десанг, гуруҳда камида битта қирғиз бўлиши керак, яхшиси продюсерлик гуруҳида, — деди ҳазил билан режиссёр.
Қозоғистон киноси кунлари 21 ва 22 август кунлари режиссёр Рашид Сулейменов томонидан суратга олинган “Операцион сигнал” ва Жандос Қусаинов томонидан суратга олинган “Жамбил. Янги давр” фильмларининг бепул намойиши билан давом этади.
Маданий тадбир Қозоғистон Республикасининг Қирғиз Республикасидаги Элчихонаси, Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлигининг Шакен Айманов номидаги “Қазақфильм” АЖ ҳамда Қирғиз Республикаси Маданият, ахборот, спорт ва ёшлар сиёсати вазирлигининг Кинематография бошқармаси кўмагида ўтказилмоқда.
Муаллиф: Гулмира Абдраҳманова