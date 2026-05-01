Бирлик кунида 5000 дан ортиқ тадбирлар ўтказилади
ASTANA. Kazinform – 1 май - Қозоғистон халқининг бирлиги куни. Бу кун - мамлакат ичидаги тинчлик ва тотувлик, бирлик ва ҳамжиҳатликнинг яққол намоёнидир.
Давлат раҳбари таъкидлаганидек, бирлик ва миллатлараро тотувлик давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан биридир.
Бугунги кунда мамлакатимизда 100 дан ортиқ миллат вакиллари тинчлик ва ҳамжиҳатликда яшамоқда. Мамлакатимизда 1000 дан ортиқ этник гуруҳлар вакиллари бирликни мустаҳкамлаш ва маданиятлараро мулоқотни ривожлантиришга ҳисса қўшадиган 1000 дан ортиқ этник-маданий бирлашмалар ва 4000 дан ортиқ жамоат ташкилотлари фаолият юритмоқда.
Давлат барча этник гуруҳларнинг тили, маданияти ва анъаналарини сақлаб қолиш ва ривожлантириш учун зарур шароитларни яратди. Бу йўналишда мамлакат ичидаги тотувлик ва ҳамжиҳатликнинг асосига айланган 36 та Дўстлик уйи фаолият юритади.
Қозоғистон халқининг бирлиги кунини нишонлаш доирасида мамлакат бўйлаб 5000 дан ортиқ тадбирлар ўтказилади.
Ўрта ва мактабгача таълим ташкилотларида "Бирлик дарслари" ўтказилади. Олий таълим муассасалари ва коллежларда "Бирлик кўприги" деб номланган талабалар эстафетаси бошланди.
1 май куни вилоят марказларининг асосий майдонларида маҳаллий эстрада юлдузлари иштирокида байрам концертлари, шунингдек, ярмаркалар ва таълим-маданий дастурлар ташкил этилади.
Этномаданий бирлашмалар мамлакат бирлигини мустаҳкамлашга қаратилган "Қозоғистон - бизнинг умумий уйимиз" номли умумхалқ чақириғини бошладилар.
Хайрия маданиятини ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Этномаданий бирлашмалар вакиллари хайрия ва экологик ташаббусларда фаол иштирок этмоқдалар. "Тоза Қозоғистон" акцияси доирасида 3 мингдан ортиқ дарахт экилди ва 40 тоннадан ортиқ маиший чиқиндилар йиғилди.
Шунингдек, "Хайрия карвони" акцияси доирасида 700 дан ортиқ хайрия лойиҳалари амалга оширилди.