Бейбит Жуқаев чорак финалда Мексикадаги мусобақани давом эттиради
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик, дунёнинг 201-ракеткаси, 23 ёшли Бейбит Жуқаев Мехико шаҳрида (Мексика) челленжер турнирининг чорак финалига йўлланма олди.
Мусобақанинг 5-ракеткаси Б.Жуқаев иккинчи даврада 685-ўринни эгаллаб турган мексикалик 18 ёшли Родриго Пачеко Мендес билан тўқнаш келди.
Бу сафар Бейбит 1 соат 13 дақиқа давом этган баҳсда рақибини 6:3, 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Жуқаев бу вақт ичида 17 та эйс амалга оширди ва 6 та брейк-пойнтдан 2 тасидан фойдаланди. Корт эгаси 2 эйс билан чекланди.
Бейбит биринчи ўйинда 19 эйс билан ажралиб турди.
Б.Жуқаев ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 212-ракеткаси канадалик Алексис Галарно билан куч синашади.
Қозоғистонлик спортчи ATP Live рейтингида яна ТОП-200 га кирди ва 190-ўринга кўтарилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тимофей Скатов Италияда чорак финалга чиққани ҳақида ёзган эдик.