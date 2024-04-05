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    18:12, 05 Апрел 2024 | GMT +6

    Бейбит Жуқаев чорак финалда Мексикадаги мусобақани давом эттиради

    Бейбіт Жұқаев Мексикадағы жарысты ширек финалда жалғастырады
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик, дунёнинг 201-ракеткаси, 23 ёшли Бейбит Жуқаев Мехико шаҳрида (Мексика) челленжер турнирининг чорак финалига йўлланма олди.

    Мусобақанинг 5-ракеткаси Б.Жуқаев иккинчи даврада 685-ўринни эгаллаб турган мексикалик 18 ёшли Родриго Пачеко Мендес билан тўқнаш келди.

    Бу сафар Бейбит 1 соат 13 дақиқа давом этган баҳсда рақибини 6:3, 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Жуқаев бу вақт ичида 17 та эйс амалга оширди ва 6 та брейк-пойнтдан 2 тасидан фойдаланди. Корт эгаси 2 эйс билан чекланди.

    Бейбит биринчи ўйинда 19 эйс билан ажралиб турди.

    Б.Жуқаев ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 212-ракеткаси канадалик Алексис Галарно билан куч синашади.

    Қозоғистонлик спортчи ATP Live рейтингида яна ТОП-200 га кирди ва 190-ўринга кўтарилди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тимофей Скатов Италияда чорак финалга чиққани ҳақида ёзган эдик.

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Ляззат Сейданова
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