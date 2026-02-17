Беш йил ичида умумий инвестициялар 400 миллиард долларга етади
ASTANA. Kazinform – 2029 йилда инвестицияларнинг ЯИМга нисбати 23 фоизга ошади. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Бош вазир ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.
«Иқтисодий мураккаблик индексига кўра, Қозоғистон 2024 йилда дунёнинг 145 мамлакати орасида 55-ўринни эгаллади. Қўшни давлатлар билан таққослаганда, Қозоғистон 2020-2024 йилларда тез суръатларда ўсиб, 87-ўриндан 55-ўринга кўтарилди. Белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун биз инвестициялар ҳажмини оширишимиз керак», — деди Бош вазир ўринбосари.
Унинг сўзларига кўра, миллий режадаги прогнозларга кўра, инвестицияларнинг ялпи ички маҳсулотга нисбати ҳозирги 14-15 фоиздан 2029 йилда 23 фоизгача ошади.
«Натижада, 2029 йилда асосий капиталга инвестициялар 2024 йилдаги даражага нисбатан 2,5 баравар кўпайиши керак. Кўрсаткичнинг 2029 йилга келиб 23 фоизгача босқичма-босқич ўсиши қўшимча 120 миллиард АҚШ доллари миқдорида қўшимча инвестицияларни жалб қилиш имконини беради. Шундай қилиб, 2025–2029 йиллар учун умумий инвестициялар 400 миллиард АҚШ долларига етади», — деди Серик Жуманғарин.
Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат йиғилишида иқтисодиётни янада диверсификация қилиш йўллари ишлаб чиқилмоқда.