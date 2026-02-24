OZ
    Бандлик: Қозоғистонда қайси соҳа етакчи ҳисобланади

    ASTANA. Kazinform — 2025 йилнинг IV чораги натижаларига кўра, Қозоғистон иқтисодиётида 9 278,9 минг киши иш билан банд эди, деб хабар беради Миллий статистика бюроси матбуот хизмати.

    Шу жумладан:

    • 7,2 миллион — ишчилар (77%)
    • 2,1 миллион — ўзини ўзи иш билан таъминлаганлар (23%)

    Банд аҳолининг энг юқори улушига эга бўлган тармоқлар:

    • савдо — 17%
    • таълим — 13,2%
    • саноат — 12,5%
    • қишлоқ хўжалиги — 10,3%
    • транспорт ва омборхона — 7,2%
    • қурилиш — 6,8%
    • соғлиқни сақлаш — 6,6%

    “2024 йилнинг мос чорагига нисбатан умумий бандлик ҳажми 110 минг кишига ошди, ўсишнинг катта қисми ходимлар томонидан таъминланди”, — дейилади хабарда.

