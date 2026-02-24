11:40, 24 Февраль 2026 | GMT +5
Бандлик: Қозоғистонда қайси соҳа етакчи ҳисобланади
ASTANA. Kazinform — 2025 йилнинг IV чораги натижаларига кўра, Қозоғистон иқтисодиётида 9 278,9 минг киши иш билан банд эди, деб хабар беради Миллий статистика бюроси матбуот хизмати.
Шу жумладан:
- 7,2 миллион — ишчилар (77%)
- 2,1 миллион — ўзини ўзи иш билан таъминлаганлар (23%)
Банд аҳолининг энг юқори улушига эга бўлган тармоқлар:
- савдо — 17%
- таълим — 13,2%
- саноат — 12,5%
- қишлоқ хўжалиги — 10,3%
- транспорт ва омборхона — 7,2%
- қурилиш — 6,8%
- соғлиқни сақлаш — 6,6%
“2024 йилнинг мос чорагига нисбатан умумий бандлик ҳажми 110 минг кишига ошди, ўсишнинг катта қисми ходимлар томонидан таъминланди”, — дейилади хабарда.