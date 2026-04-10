Айбек Оралбай Осиё чемпионатида олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Айбек Оралбай Мўғулистоннинг Улан-Батор шаҳрида бўлиб ўтган бокс бўйича Осиё чемпионатида олтин медални қўлга киритди.
Финалда қозоғистонлик боксчи Хитой терма жамоаси номидан иштирок этган этник қозоқ Данабек Байқонисни мағлуб этди. Шу тариқа у эркаклар ўртасидаги мусобақада мамлакатга тўртинчи олтин медални келтирди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Нурбек Оралбай, Оразбек Асилқулов (60 кг гача) ва Сабиржан Ақкалиқов (75 кг гача) олтин медалларни қўлга киритди, Торехан Сабирхан (70 кг гача) эса финалда мағлуб бўлиб, кумуш медал билан чеклангани ҳақида хабар берган эдик.