Собиржан Ақкалиқов Мўғулистондаги Осиё чемпионатида олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик боксчи Собиржан Ақкалиқов Мўғулистоннинг Улан-Батор шаҳрида ўтказилаётган Осиё чемпионати финалида ғалаба қозонди.
Қозоғистолик боксчи 75 кг вазн тоифасида ўзбекистонлик Жавоҳир Абдураҳимов билан жанг қилди.
Биринчи раундда Сабиржан 4:1 ҳисобида пешқадамликни қўлга киритди. У иккинчи ва учинчи раундларда ҳам ўз етакчилигини сақлаб қолди ва ҳакамлар қарорига кўра 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Энди терма жамоадан 8-жуфтликда Нурбек Оралбай (85 кг) ўзбекистонлик Жасурбек Йўлдошев билан куч синашади. Шунингдек, 10-жуфтликда Айбек Оралбай (90 кг дан юқори) хитойлик Данабек Байкенже билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Оразбек Асилқулов (60 кг гача) олтин, Торехан Сабирхан (70 кг гача) эса кумуш медални қўлга киритган эди.