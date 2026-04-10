Оразбек Асилқулов илк бор Осиё чемпиони бўлди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Миллий терма жамоасидан Оразбек Асилқулов (60 кг) Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда бўлиб ўтаётган World Boxing доирасидаги 2026 йилги Осиё чемпионати финалида иштирок этди.
Қозоғистонлик боксчи финалда ҳиндистонлик Сачин Сачин билан жанг қилди. Оразбек биринчи дақиқадан бошлаб рақибига босим ўтказди ва сўнгги раундда ғалабага эришди. Якуний ҳисоб - 3:2.
Аввалроқ, қозоғистонлик боксчи саралаш босқичида филиппинлик Пол Жулифер Басконни ва чорак финалда япониялик Шунсуке Китамотони мағлуб этиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олган эди. Ярим финалда у ўзбекистонлик Абдураҳмон Маҳмуджоновни мағлуб этди.
Оразбек Асилқулов 2025 йилии IBA жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритди.
Энди 5-жуфтликда Тўрехан Сабирхан (70 кг) иорданиялик Зейад Ишаиш билан, 6-жуфтликда Сабиржан Аққалиқов (75 кг) ўзбекистонлик Жавоҳир Абдураҳимов билан, 8-жуфтликда эса Нурбек Оралбай (85 кг) ўзбекистонлик Жасурбек Йўлдошев билан куч синашади. Шунингдек, 10-жуфтликда Айбек Оралбай (90 кг дан юқори) хитойлик Данабек Байкенже билан куч синашади.
Шуни таъкидлаш керакки, 9 апрель куни мамлакат аёллар терма жамоаси қитъа чемпионатида 2 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалларини қўлга киритди.
Нуфузли мусобақада Надежда Рябец (80 кг) ва Дина Исламбекова (80 кг дан юқори) Осиё чемпиони бўлди, Бақит Сейдиш (70 кг) эса кумуш медални қўлга киритди. Шунингдек, Айгерим Саттибаева (48 кг) ва Валентина Хальзова (70 кг) кучли учликни якунлади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Дина Исламбекова ва Надежда Рябецни Осиё чемпиони бўлгани билан табриклади.