    16:26, 09 Апрель 2026 | GMT +5

    Президент Дина Исламбекова ва Надежда Рябецни Осиё чемпиони бўлгани билан табриклади

    ASTANA. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев боксчилар Дина Исламбекова ва Надежда Рябецни Осиё чемпионатидаги муҳим ғалабалари билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Давлат раҳбари боксчиларнинг юксак маҳорати, ғалаба қозониш иродаси ва ватанпарварлик туйғуси мухлисларни ҳайратда қолдирганини таъкидлади.

    Ўз навбатида, Қасим-Жомарт Тоқаев миллий терма жамоа аъзоларига бўлажак жаҳон чемпионатлари ва Лос-Анжелес Олимпиадасида катта муваффақиятлар тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Надежда Рябец 2026 йилги Осиё чемпионати финалида ўзбекистонлик боксчини мағлуб этди ва Дина Исламбекова Қозоғистонга Осиё чемпионатида иккинчи олтин медални тақдим этди.

    Бекабат Узаков
