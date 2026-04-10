Қозоғистон аёллар терма жамоаси Осиё чемпионатида медаллар сони бўйича нечанчи ўринда
ASTANA. Kazinform - Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда бокс бўйича бўлиб ўтаётган World Boxing доирасидаги 2026 йилги Осиё чемпионатида Қозоғистон аёллар терма жамоаси медаллар сони бўйича нечанчи ўринни эгаллаши маълум бўлди.
Қозоғистонликлар қитъа чемпионатида 2 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритдилар.
Нуфузли мусобақада Надежда Рябец (80 кг) ва Дина Исламбекова (80 кг дан юқори) Осиё чемпиони бўлди, Бақит Сейдиш (70 кг) эса кумуш медални қўлга киритди.
Айгерим Саттибаева (48 кг) ва Валентина Хальзова (70 кг) ҳам кучли учликка кирди.
Медаллар сони бўйича мамлакат аёллар терма жамоаси иккинчи ўринни эгаллади. Пешқадамлик қилаётган Ҳиндистон ҳисобида 4 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медали бор.
Медаллар жадвали қуйидагича:
1.Ҳиндистон - 4 та олтин, 2 та кумуш, 4 та бронза
2.Қозоғистон - 2-1-2
3.Хитой - 2-0-3
4.Хитой Тайбэй - 1-1-2
5.Таиланд - 1-0-1
6.Шимолий Корея - 0-3-0
7.Ўзбекистон - 0-2-3
8.Мўғулистон - 0-1-1
9.Жанубий Корея - 0-0-1
9.Тожикистон - 0-0-1.
Эркаклар терма жамоасидан беш нафар боксчимиз 10 апрелда қитъа чемпионатида олтин медаллар учун курашади. Улар орасида Оразбек Асилқулов (60 кг), Торехан Сабирхан (70 кг), Сабиржан Ақкалиқов (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг), Айбек Оралбай (90 кг дан юқори) бор.