Нурбек Оралбай Осиё чемпионатида ғолиб чиқди
ASTANA. Kazinform – 2024 йилги Олимпиада кумуш медали совриндори Нурбек Оралбай Мўғулистоннинг Улан-Батор шаҳрида бўлиб ўтаётган бокс бўйича Осиё чемпионатида Қозоғистон терма жамоасига учинчи олтин медални келтирди.
85 кг вазн тоифасидаги финалда қозоғистонлик боксчи ўзбекистонлик Жасурбек Йўлдошевга қарши рингга чиқди.
Оралбай жангни ишончли бошлади ва дастлабки уч дақиқани 5:0 ҳисобида ўз фойдасига якунлади. Иккинчи раундда ҳам устунликни сақлаб қолди ва ғалабага бир қадам яқинлашди.
Натижада Нурбек ҳакамларнинг бир овоздан қарори билан ғалаба қозонди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Оразбек Асилқулов (60 кг гача) ва Сабиржан Ақкалиқов (75 кг гача) олтин медалларни қўлга киритди, Торехан Сабирхан (70 кг гача) эса финалда мағлуб бўлиб, кумуш медал билан чеклангани ҳақида хабар берган эдик.