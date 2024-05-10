15:14, 10 Май 2024 | GMT +6
“Астана” велоспортчиси «Тур Венгрии» велопойгасининг иккинчи босқичида ғолиб чиқди
ASTANA. Kazinform - «Тур Венгрии» кўп кунлик велопойгасининг иккинчи босқичи натижалари маълум бўлди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Sports.kzга таяниб.
Босқич чизиғини биринчи бўлиб “Астана” жамоасининг британиялик велоспортчисиМарк Кавендиш босиб ўтди. Иккинчи ўринни Нидерландия вакили, «Jayco AlUla» жамоаси вакили Дилан Груневеген эгаллади. «Euskaltel-Euskadi» жамоасининг испаниялик велоспортчи Ион Аберастури маррага учинчи бўлиб етиб келди.
«Тур Венгрии». Иккинчи босқич
Tokaj — Kazincbarcika. 162,1 километр
1.Марк Кавендиш (Буюк Британия, “Астана”) - 3:45:15
2. Дилан Груневеген (Нидерландия, «Jayco AlUla»)
3. Ион Аберастури (Испания, «Euskaltel-Euskadi»).