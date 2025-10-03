Асрнинг энг узун қуёш тутилиши бўлади
ASTANА.Кazinform – 2027 йилнинг 2 августида XX асрдаги энг узун қуёш тутилиши кутилмоқда. Тўлиқ қоронғулик фазаси 6 минут 23 сония давом этади. Бу 1991 йилдан бери рекорд бўлади.
The Daily Galaxy нашрининг ёзишича, кузатиш учун энг қулай жой Мисрнинг Люксор шаҳри ҳисобланади. Бу ерда тутилиш пешин вақтида содир бўлади ва қадимги ибодатхоналар ва Шоҳлар водийси устидан ўтади.
Олимларнинг фикрича, бу рамзий маънога эга, чунки қадимги Миср руҳонийлари ҳам ибодатхоналар деворларида қуёш тутилишини қайд этган.
Астрономларнинг таъкидлашича, август ойида сўнгги ўн йилликларда қуёш тутилиши пайтида Ливия ва Ғарбий Мисрда ҳаво очиқ бўлиб, булутли кун бўлмаганини қайд этди. Ой соясининг йўли 15 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтади. У Атлантика океанидан Испания, Шимолий Африка ва Яқин Шарқ орқали Яман ва Шарқий Африкагача чўзилган. Испания жанубида қоронғулик тахминан уч дақиқа давом этади, Францияда эса қуёш тутилиши фақат қисман кўринади.
Яқинлашиб келаётган астрономик ҳодиса сайёҳлар ва олимларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Люксордаги кўплаб меҳмонхоналар аллақачон тўлган. НАSА ва Европанинг етакчи университетлари қуёш тутилишини кузатиш бўйича миссиялар ташкил этиш ва уларни бутун дунё бўйлаб жонли эфирда намойиш этишни режалаштирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 29 март куни қисман қуёш тутилиши кузатилган эди.