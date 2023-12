Апрель ойида ҳаво илиқ ва ёмғирли бўлади - Қазгидромет

NUR-SULTAN. Kazinform – Апрель ойида барик тузилмаларнинг тез-тез ўзгариб туриши ва атмосфера оқимларининг ўтиши сабабли ёғингарчилик, асосан ёмғир, шамол ва ҳарорат ўзгариши кутилмоқда, деб хабар беради Kazinform «Қазгидромет»га таяниб.

Синоптиклар маълумотларига кўра, биринчи ўн кунликнинг бошида Қозоғистоннинг шимолий ярмида ҳаво ҳарорати кечаси -5 + 5 даража, кундузи + 7 + 18 даража иссиқ бўлади. Мамлакат жанубий ярмида кечаси + 5 + 13 даража, кундузи + 15 + 23 ° С, жанубий минтақанинг бошқа ҳудудларида + 28 ° С бўлиши кутилади.

Ўн кунликнинг ўрталарида, Россиянинг Европа ҳудудларидан антициклон келиши сабабли, шимолий Қозоғистоннинг ҳудудларда ҳарорат кечаси -3-8 даража, кундузи + 2 + 10 даража илиқ бўлади. Ўн кунлик охирида мамлакатнинг жанубий ярмига антициклон таъсир қилади ва ҳарорат пасаяди. Ҳаво ҳарорати кечаси + 3 + 8 ° C, кундузи + 10 + 15 ° C, айрим туманларда 22 ° C атрофида бўлади.

Иккинчи ўн кунлик ўрталарида ва учинчи ўн кунликнинг иккинчи ярмида об-ҳаво совуқроқ бўлади: мамлакатнинг шимолий ярмида кечаси -3 + 7 °, кундузи + 2 + 13 ° С; жанубий ярмида кечаси 0 + 10 °, кундузи + 12 + 22 °. Иккинчи ва учинчи ўн кунликларда илиқ ҳаво массалари келиши билан шимолий ҳудудларда кундузги ҳаво ҳарорати + 17 + 22 ° С, жанубий вилоятларда + 25 + 30 ° С гача кўтарилади.