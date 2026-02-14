Анна Данилина Доҳа турнирида чемпион бўлди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 10-ракеткаси Анна Данилини Доҳа (Қатар) WТА 1000 турнири финалида чиқиш қилди.
А. Данилина сербиялик Александра Крунич билан биргаликда мусобақанинг 4-ракеткаси сифатида рўйхатга олинди.
Финалда Қозоғистон-Сербия жуфтлиги бош соврин учун турнирнинг 3-ракеткалари латвиялик Елена Остапенко — тайпейлик Се Шувэй билан рақобатлашди.
Бу йилги Доҳа турнирининг соврин жамғармаси 4 миллион 088,211 минг АҚШ долларига баҳоланди. Жуфтлик баҳслари ғолиблари 195 минг доллар ва 1 минг рейтинг очкосини қўлга киритадилар.
Аввалроқ А. Данилина — А. Крунич Австралия очиқ чемпионати финалига чиққан эди.
Бу сафар Остапенко - Шувэй биринчи партияда ютди - 6:0.
Иккинчи сетда, жуда кескин кечган баҳсда, Данилина — Крунич тай-брейкда ўйинни ўз фойдаларига ҳал қилишга муваффақ бўлишди – 7:6 (7:3).
Кейин улар супер тай-брейкда – 10:8 ҳисобида ғалаба қозонишди.
1 соат 35 дақиқа давом этган ўйинда Қозоғистон-Сербия жуфтлиги 4 та брейк-пойнтдан 3 тасини, жумладан, 1 та эйсдан фойдаланди. Латвия-Тайпей жуфтлиги 6 та брейк (10 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Шундай қилиб, Анна Данилина — Александра Круниc йирик мусобақада чемпион бўлди.
