    15:41, 13 Февраль 2026 | GMT +5

    Александр Шевченко Франциядаги турнирда иккита ўйинни муваффақиятли ўтказди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 84-ракеткаси Александр Шевченко По (Франция) челленжер турнирининг чорак финалига йўл олди.

    александр шевченко
    Фото: спортшының Instagram парақшасы

    Турнирнинг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи аввал , рейтингда 198-ўринни эгаллаган корт мезбони француз Клеман Шидехни 6:4, 7:6 (8:6) ҳисобида мағлуб этди. 

    А. Шевченко иккинчи раундда рейтингда 170-ўринни эгаллаган эстониялик Даниил Глинкага қарши ўз маҳоратини намойиш этди.

    Икки соатдан ортиқ давом этган ўйинда қозоғистонлик спортчи устунликни қўлга кирита олди - 6:3, 6:7 (7:9), 6:1.

    Александр Шевченко ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 282-ракеткаси германиялик Генри Сквайр билан рақобатлашади.

    Яна бир қозоғистонлик Тимофей Скатов 2 соат 55 дақиқа давом этган ўйинда биринчи раундда француз Артур Букьега ютқазди - 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).

    Михаил Кукушкин француз Бенжамин Бонзига ютқазди — 7:5, 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). Учрашув 3 соат 17 дақиқада якунланди.

    Турнирнинг соврин жамғармаси 203,9 минг еврога баҳоланмоқда. Ғолиб 30 460 евро ва 125 рейтинг очкосига эга бўлади.

    Ҳозирда А. Шевченко ATP Live рейтингида 79-ўринга кўтарилди.

    Ляззат Сейданова
