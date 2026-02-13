Александр Шевченко Франциядаги турнирда иккита ўйинни муваффақиятли ўтказди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 84-ракеткаси Александр Шевченко По (Франция) челленжер турнирининг чорак финалига йўл олди.
Турнирнинг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи аввал , рейтингда 198-ўринни эгаллаган корт мезбони француз Клеман Шидехни 6:4, 7:6 (8:6) ҳисобида мағлуб этди.
А. Шевченко иккинчи раундда рейтингда 170-ўринни эгаллаган эстониялик Даниил Глинкага қарши ўз маҳоратини намойиш этди.
Икки соатдан ортиқ давом этган ўйинда қозоғистонлик спортчи устунликни қўлга кирита олди - 6:3, 6:7 (7:9), 6:1.
Александр Шевченко ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 282-ракеткаси германиялик Генри Сквайр билан рақобатлашади.
Яна бир қозоғистонлик Тимофей Скатов 2 соат 55 дақиқа давом этган ўйинда биринчи раундда француз Артур Букьега ютқазди - 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).
Михаил Кукушкин француз Бенжамин Бонзига ютқазди — 7:5, 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). Учрашув 3 соат 17 дақиқада якунланди.
Турнирнинг соврин жамғармаси 203,9 минг еврога баҳоланмоқда. Ғолиб 30 460 евро ва 125 рейтинг очкосига эга бўлади.
Ҳозирда А. Шевченко ATP Live рейтингида 79-ўринга кўтарилди.