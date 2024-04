Америкалик талабалар Ғазодаги урушга қарши чиқишди

Норозилик намойишлари Нью-Йоркдаги Колумбия университети талабаларининг ҳибсга олиниши ва чиқариб юборилиши ортидан бутун мамлакат бўйлаб авж олди. Йель, Нью-Йорк, Браун, Жанубий Калифорния, Гарвард, Техас, Мичиган, Массачусетс технология институти, Калифорния давлат политехника университети ва бошқалар норозилик намойишларини бошладилар.

Техас Хавфсизлик департаменти маълумотларига кўра, Остиндаги Техас университетида 34 киши ҳибсга олинган.

South lawn at @UTAustin now completely blocked off by state and local police. Students continue shouting “off our campus” pic.twitter.com/2beJlUjL8r