Аляскада 7 балли зилзила содир бўлди
ASTANА. Кazinform — АҚШнинг Аляска штатида 7 балли зилзила қайд этилди. Бу ҳақда АҚШ Геологик хизмати (USGS) хабар берди.
Марказ маълумотларига кўра, зилзила эпицентри Якутат шаҳридан 90 километр шимолда жойлашган. Зилзила эпицентри 10 километр чуқурликда жойлашганлиги аниқланди.
Қурбонлар ёки вайроналар ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.
Бу ҳодиса бир қатор зилзилаларнинг асосий зарбаси сифатида аниқланди.
"Аляскадаги Якутат ярим ороли яқинида ва АҚШ-Канада чегараси бўйлаб содир бўлган 7 магнитудали зилзила Тинч океани плитаси ва Шимолий Америка плитаси орасидаги ёки унга туташган плиталар чегарасида юзага келган зилзила туфайли юзага келган. Зилзила механизми Фэруэзер ёриғи зонасида кўтарилиш ва ўнг латерал зилзила ҳаракатининг комбинациясига мос келади", — дейилади USGS баёнотида.
Фэруэзер ёриғи минтақадаги плиталар чегарасидаги асосий ёриқ бўлиб, Канаданинг ғарбий қирғоғининг катта қисми бўйлаб чўзилган Малика Чарлотта ёриғининг энг шимолий қисмидир.
Умуман олганда, ушбу плиталар чегараси ҳудуди илгари кучли зилзилаларга учраган. Улар орасида 1958 йилда Литуя кўрфазидаги 7,8 магнитудали зилзила (ёрилиш туфайли кучли цунами келтириб чиқарган) ҳам бор эди. Бу ҳудуд минтақа учун жиддий хавф туғдиради. 1950 йилдан бери 320 км радиусда 6 магнитудали ёки ундан юқори 16 та зилзила қайд этилган, жумладан, зилзиланинг ғарбида содир бўлган 1979 йил 6 декабрдаги 1979 йилги зилзила. 1987 йилда Аляска кўрфазида, Якутат блокининг жануби-ғарбий чеккасида 7,9 магнитудали зилзила содир бўлган.
Эслатиб ўтамиз, Камчаткада 6 балли зилзила содир бўлган эди.