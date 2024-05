Алматида Mass Alert зилзила ҳақида огоҳлантириш тизими синовдан ўтказилади

ALMATY. Кazinform - Давлат раҳбарининг топшириғига кўра, Алмати шаҳрида Mass Alert фавқулодда хабар бериш тизимини ишга тушириш лойиҳаси амалга оширилади.

Биринчи босқичда – 31 майдан бошлаб тизим Андроид қурилмалари фойдаланувчилари учун ишга туширилади.

Эртага соат 12:00 да Андроид мобил қурилмалари фойдаланувчиларига қозоқ, рус ва инглиз тилларида «Алаңдамаңыздар. халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде. Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения. Remain calm. The public alert system is being tested», - деган хабар келади.

Иккинчи босқичда iOS қурилмаси фойдаланувчилари тизимга киришади.

Mass Alert тизими SMSга нисбатан бир қатор афзалликларга эга. Хабар уяли алоқа оператори тармоғига уланган барча абонентларга, шунингдек, алоҳида танланган географик ҳудудга келади. Бундан ташқари, тизим тармоқнинг ҳаддан ташқари юкланишида ишлайди. Cell Broadcast технологиясининг асосий афзаллиги шундаки, қамров зонасидаги барча абонентлар дарҳол ва оммавий равишда огоҳлантирилади.

Шунингдек, Mass Alertни Алмати вокзалидаги зилзилаларни эрта огоҳлантиришнинг автоматик тизими билан бирлаштириш режалаштирилмоқда.