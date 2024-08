Алмати музейлари туркий дунёда энг яхшиси деб тан олинди

ALMATY. Kazinform – Алмати шаҳридаги музейлар уюшмаси туркий маданият халқаро ташкилоти ТУРКСОЙ томонидан Туркия, Озарбайжон, Қирғизистон, Ўзбекистон, Туркманистон ва Қозоғистон музейлари орасида энг яхшиси деб топилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

Шаҳар ҳокимлигининг хабар беришича, Алмати музейлари ассоциацияси Best Museum of the Turkic World мукофотини қўлга киритди. Бу музей мутахассислари томонидан миллий қадриятлар ва тарихий-маданий меросни мамлакатда ва хорижда тарғиб қилиш бўйича амалга оширилган улкан ишлар туфайли бўлди. Фахрий эътироф сертификатини ТУРКСОЙ халқаро ташкилоти Бош котиби Султан Раев топширди.

Алмати шаҳри музейлари уюшмаси таркибига Ихлас номидаги халқ чолғу асбоблари музейи, Ахмет ​​Байтурсинули уй-музейи, С.Муқанов ва Ғ.Мусрепов адабий-мемориал музей мажмуаси, Н.Тлендиев мемориал музейи, Мультимедиа анъанавий мусиқа маркази, Д.А.Қонаев музейи, Райимбек ботир музей мажмуаси, шунингдек, Алмати шаҳри тарихи музейи киради. Мактаб ёшидаги болалар ушбу музейларга мутлақо бепул киришлари мумкин.

Бундан ташқари, Алмати музейи мутахассислари ҳокимлик кўмагида Париж (Лувр), Сеул, Истанбул, Неапол, Вена, Самарқанд, Боку, Ашхобод ва Прагада амалиёт ўтаб, малака ошириб қайтдилар. Биз 7 та халқаро кўргазма ташкил қилдик, 15 та халқаро ҳамкорлик меморандумини имзоладик.

