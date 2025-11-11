АҚШдан Ўзбекистонга 28,6 минг нафар турист ташриф буюрган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами 28,6 минг нафар АҚШ фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,2 минг нафарга ёки 22,4 фоизга ошган.
Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимоти қуйидагича:
- саёҳат – 23,6 минг нафар;
- хизмат юзасидан – 2,4 минг нафар;
- қариндошларни йўқлаш – 2,1 минг нафар;
- ўқиш – 395 нафар;
- тижорат – 111 нафар;
- даволаниш – 11 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.
Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.
Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.
Ўзбекистон ЖСТга кириш йўлида Европа Иттифоқи билан музокараларни якунлади.
Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.