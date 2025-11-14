АҚШда Starbucks ишчилари иш ташлашди
ASTANA. Kazinform — Starbucks Workers United касаба уюшмасига аъзо бўлган мингдан ортиқ баристалар мамлакатнинг 40 дан ортиқ шаҳарларида ўз ишларини ташлаб кетдилар. Чунки компания раҳбарияти ва ишчилари иш ҳақини ошириш ва нафақаларни кенгайтириш бўйича келишувга эриша олмади, деб хабар беради Al Jazeera.
Компания маълумотига кўра, Starbucks тармоғи АҚШ ва Канадада 18 мингдан ортиқ филиалга эга. Шунинг учун бу намойиш тарихдаги энг йирик иш ташлаш бўлиши мумкин.
Сиэтл, Нью-Йорк, Филадельфия, Даллас, Остин ва Портленддаги дўконлар ишчилари ҳам иш ташлашга қўшилди. Ижтимоий тармоқларда касаба уюшмаси мижозларни Starbucksдан қочишга ва ишчиларни қўллаб-қувватлашга чақирди.
Starbucks маълумотларига кўра, ходимларнинг ўртача соатлик иш ҳақи 19 долларни ташкил этади. Ҳафтасига 20 соатдан ортиқ ишлайдиганлар учун тиббий суғурта, бола парвариши учун ҳақ тўланадиган таътил ва Аризона давлат университетида бепул онлайн таълим каби имтиёзлар мавжуд. Ва касаба уюшма аъзоларининг таъкидлашича, кўплаб штатларда бошланғич иш ҳақи 15,25 доллардан ошмайди ва баристалар ҳафтасига 20 соатдан кам ишлайди.