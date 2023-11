АҚШда Grammy мусиқа мукофотига номзодлар тақдим этилди

NEW-YORK. Kazinform – Жами номзодлар 91 та номинация бўйича тақдим этилган, дея хабар беради Kazinform ТАСС агентлигига таяниб.

Бейонсе тўққизта номинация билан рўйхатда етакчилик қилди. Кендрик Ламар саккизта, Адель еттита номинацияда. 65-чи Grammy мукофоти топшириш маросими 2023 йил 5 февралда Лос-Анжелесда (Калифорния) бўлиб ўтади.

«Йил кўшиғи»

ABBA - Don't Shut Me Down

Адель - Easy On Me

Бейонсе - BREAK MY SOUL

Мэри Джей Блайдж - Good Morning Gorgeous

Брэнди Карлайл - You And Me On The Rock

Доджа Кэт - Woman

Лиззо - About Damn Time

Стив Лейси - Bad Habit

Кендрик Ламар - The Heart Part 5

Гарри Стайлс - As It Was

«Йил альбоми»

ABBA - Voyage

Адель - 30

Бейонсе - RENAISSANCE

Мэри Джей Блайдж - Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Брэнди Карлайл - In These Silent Days

Кендрик Ламар - Mr. Morale & The Big Steppers

Лиззо - Harry's House

Гарри Стайлс - Special

Бэд Банни - Un Verano Sin Ti

Coldplay - Music Of The Spheres.

Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик Иманбек Зейкеновнинг (Imanbek) америкалик репер Saint Jhnнинг Roses қўшиғига ёзган ремикси учун 2021 йилги Grammy мусиқа мукофотини қўлга киритган эди.