АҚШда бензин нархи яна ошди
ASTANA. Kazinform — Эронда ҳарбий можаро бошланганидан бери АҚШда бензин нархи 30% дан ортиққа ошди, деб хабар беради Kazinformнинг Вашингтондаги мухбири.
ААА автомобиль клуби маълумотларига кўра, ҳозирда бензиннинг ўртача нархи бир галлон учун 3,57 доллардан 5,96 долларгача ошган. Бу эса АҚШ фуқароларининг бюджетига қўшимча зарардир.
Бешта штатда (Калифорния, Гавайи, Невада, Орегон ва Вашингтон) бензиннинг ўртача нархи бир галлон учун 5 доллардан юқори ёки унга яқин. Бу мамлакатдаги энг юқори кўрсаткичдир. ААА маълумотларига кўра, энг паст нархлар мамлакат марказига яқинроқ штатларда кузатилади.
Авиакеросин нархи ҳам сезиларли даражада ошган, бу эса авиакомпанияларни авиачипталар нархини оширишга мажбур қилди.