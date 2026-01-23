АҚШ Президентининг вакили Москвага етиб келди
ASTANA. Kazinform — Россия Президенти Владимир Путин билан музокаралар ўтказиш учун АҚШ Президентининг махсус вакили Стив Уиткофф Москвага келди. Бу ҳақда Кремль расмий сайти хабар берди.
Россия президенти Владимир Путин Москвага келган АҚШ раҳбарининг махсус вакили Стив Уиткофф ва бизнесмен Жаред Кушнер билан учрашди.
Россия раҳбари бу учрашувни Россия Хавфсизлик Кенгаши доимий аъзоларининг фавқулодда йиғилишида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, у Фаластин президенти Маҳмуд Аббос билан учрашувдан кейин АҚШ вакиллари билан учрашишни режалаштирган.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ҳам Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг бўлажак ташрифи ҳақида хабар берди. Музокараларнинг асосий кун тартиби Украинадаги можарони ҳал қилиш ва бошқа тегишли масалалар бўлади.
Бу - АҚШ вакилининг Россия раҳбари билан музокаралар олиб бориш учун Москвага еттинчи, Кушнер учун эса иккинчи ташрифи. Уиткоффнинг аввалги ташрифи ўтган йилнинг 2 декабрида бўлган эди. Ўша пайтда Путин билан учрашув натижалари ҳақида расмий маълумотлар ошкор қилинмаган эди.