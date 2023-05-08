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    23:23, 08 Мумкин 2023 | GMT +6

    9 июль куни Ўзбекистонда муддатидан олдин президент сайлови бўлиб ўтади

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    TASHKENT. UzA-Kazinform – Ўзбекистонда 9 июль куни навбатдан ташқари президент сайлови бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform UzA агентлигига таяниб.

    Ўзбекистон Президентининг фармонига кўра, навбатдан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови 2023 йил 9 июлга белгиланган.

    «Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 110 ва 128-моддаларига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодексининг 66-моддасига мувофиқ:

    1. Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови муддатидан аввал 2023 йил 9 июлга белгилансин.

    2. Мазкур Фармон Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясига юборилсин», – дейилади фармонда.

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