23:23, 08 Мумкин 2023 | GMT +6
9 июль куни Ўзбекистонда муддатидан олдин президент сайлови бўлиб ўтади
TASHKENT. UzA-Kazinform – Ўзбекистонда 9 июль куни навбатдан ташқари президент сайлови бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform UzA агентлигига таяниб.
Ўзбекистон Президентининг фармонига кўра, навбатдан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови 2023 йил 9 июлга белгиланган.
«Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 110 ва 128-моддаларига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодексининг 66-моддасига мувофиқ:
1. Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови муддатидан аввал 2023 йил 9 июлга белгилансин.
2. Мазкур Фармон Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясига юборилсин», – дейилади фармонда.