ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    08:36, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    8 февраль куни Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 8 февраль учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Прогнозга кўра, якшанба куни Қозоғистонда ёғингарчилик бўлмайди.

    «Қозоғистоннинг катта қисмида шимоли-ғарбий антициклон тармоғининг таъсири остида ёғингарчиликсиз об-ҳаво кузатилади. Фақат республика ғарбида, шарқида ва жануби-шарқида атмосфера фронтал тизимларининг ўтиши билан асосан қор кўринишида ёғингарчилик ва йўлларда сирпанчиқ ва музлама бўлиши кутилмоқда», - дейилади хабарда.

    Республика бўйлаб ҳам пастки бўрон билан кучли шамол эсиши ва туман тушиши кутилади.

    Ляззат Сейданова
