2030 йилги Қишки Олимпиада ўйинлари қаерда ўтказилади
ASTANA. Kazinform – Келгуси қишки Олимпия ўйинлари 2030 йил 1–17 февраль кунлари Франциянинг Альп тоғлари ҳудудида бўлиб ўтади. Ушбу қарор 2024 йил 24 июлда Франция пойтахти Парижда бўлиб ўтган Халқаро Олимпия Қўмитасининг 142-сессиясида қабул қилинди.
Қишки Олимпия ўйинлари 2030 йил 1 февралдан 17 февралгача Франция Альп тоғларининг Прованс-Альпі-Кот-д'Азур-Оверн-Рона-Альпи ҳудудида бўлиб ўтади.
Мусобақа дастурига кўплаб спорт турлари, жумладан, хоккей, фристайл, сноуборд, бобслей, чанғи спорти, тоғ чанғиси, трамплиндан сакраш, биатлон, фигурали учиш, шорт-трек, конькида учиш каби кўплаб спорт турлари киритилган.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Қишки Олимпия ўйинлари 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милане-Кортина д’Ампеццо шаҳрида бўлиб ўтди. Унда дунёнинг 90 дан ортиқ мамлакатидан тахминан 2900-3500 спортчи иштирок этди. Мусобақада 16 та спорт тури бўйича 116 та медаллар тўплами синовдан ўтказилди.
Қишки Олимпиадада Қозоғистон номидан фигурали учиш устаси Михаил Шайдоров чемпионлик унвонини қўлга киритди. Натижада, қозоғистонлик спортчилар ҳозирда умумжамоа ҳисобида 1 та олтин медаль билан 19-ўринни эгаллаб турибди.
Олимпия ўйинларида Қозоғистон терма жамоасидан 36 спортчи иштирок этди.