OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:36, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    2029 йилги Қишки Осиё ўйинлари Алматида бўлиб ўтади

    ASTANA. Kazinform — 2029 йилги Қишки Осиё ўйинлари Алматида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Осиё Олимпия кенгаши (ОАК) душанба куни маълум қилди.

    Алматы
    Фото: Kazinform

    Синьхуа ахборот агентлигининг хабар беришича, турнир дастлаб Саудия Арабистонида ўтказилиши режалаштирилган эди.

    ОАК ва Қозоғистон томони пайшанба куни Италиянинг Милан шаҳрида Қабул қилувчи шаҳар бўйича келишувга имзо қўйишни режалаштирган.

    Айтиш жоизки, Осиё қишки ўйинларини ўтказиш ҳуқуқи 2022 йилда Саудия Арабистонига берилган. 

    Бироқ, ўтган ой Саудия Арабистони Олимпия ва Паралимпия қўмитаси ҳамда Осиё Олимпия кенгашининг қўшма баёнотида мусобақа номаълум муддатга қолдирилгани эълон қилинди.

    Теглар:
    Осиё ўйинлари Алмати Олимпиада Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!