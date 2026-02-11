2025 йилда Қозоғистонга 23,7 минг киши кўчиб ўтди
ASTANA. Kazinform — Миллий статистика бюроси Қозоғистон Республикаси аҳолисининг миграцияси бўйича янгиланган маълумотларни эълон қилди.
Дастлабки маълумотларга кўра, 2025 йил январь-декабрь ойларида мамлакатга 23 761 киши (яшаш рухсатномасини олганлар) келган ва 7 608 киши мамлакатдан чиқиб кетган. Шу билан бирга, миграция сальдоси 16 153 кишини ташкил этади.
2024 йилнинг мос даврига нисбатан Қозоғистондан кўчиб кетганлар сони 40,5 фоизга, кўчиб келганлар сони эса 20,7 фоизга камайди.
“Мамлакатнинг асосий миграция алмашинуви МДҲ мамлакатлари билан бўлган. Ҳамдўстлик мамлакатларидан келганлар улуши 81,8 фоизни, ушбу мамлакатларга кетганлар улуши эса 71,8 фоизни ташкил этди. Мамлакат ичидаги кўчиб-келганлар сони 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 13,6 фоизга ошган”, — дейилади хабарда.
Ҳудудлараро миграциянинг ижобий сальдоси мамлакатнинг 4 та ҳудудида қайд этилди:
- Астана (87 459 киши),
- Алмати (12 110 киши),
- Чимкент (15 130 киши),
- Алмати вилояти (33 126 киши).