10:39, 24 Февраль 2026 | GMT +5
2025 йилда Қозоғистонда қайси автомобиллар энг машҳур бўлди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон автомобиль иттифоқи 2025 йилда Қозоғистонда сотилган энг яхши 10 та автомобиль бренди ва моделларини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Уюшма раҳбари Анар Мақашеванинг сўзларига кўра, 2025 йилда автомобиль савдоси жами 234 900 донани ташкил этган. Унинг башорат қилишича, 2026 йилда бу кўрсаткич 247 мингта автомобилга ёки беш фоизга етиши мумкин.
2025 йилда Қозоғистонда сотилган энг яхши 10 та бренд:
- Hyundai — 50 868 дона
- Chevrolet — 38 880 дона
- Kia — 23 402 дона
- Chery — 14 570 дона
- Jetour — 14 507 дона
- Haval — 11 688 дона
- Toyota — 11 338 дона
- Changan — 11 260 та
- Jac — 10 330 дона
- Geely — 9 621 дона.
Бундан ташқари, энг яхши 10 та бренддан саккизтаси Қозоғистонда ишлаб чиқарилади.
2025 йилда Қозоғистонда сотилган энг кўп сотилган 10 та модель қуйидагича:
- Chevrolet Cobalt — 31 802 дона
- Hyundai Tucson — 20 697 дона
- Kia Sportage — 10 988 дона
- Hyundai Mufasa — 8 203 дона
- Hyundai Elantra — 7 867 дона
- Hyundai Santa Fe — 5 764 дона
- Chevrolet Onix — 5 732 дона
- Changan CS55 Plus — 5 558 дона
- Chery Tiggo 2 — 5 278 дона
- Jac S3 Pro — 5 127 дона.
Ҳаммаси Қозоғистонда ишлаб чиқарилган.