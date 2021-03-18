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    18:22, 18 Март 2021 | GMT +6

    19 мингдан ортиқ қозоғистонликлар КВИга қарши эмлашди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – ҚР Ҳукумати ҳузуридаги Қозоғистонда коронавирус тарқалишининг олдини олиш бўйича идоралараро комиссияси 18 март куни коронавирусга қарши вакцина олган фуқаролар тўғрисида маълумотларни маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.

    Шундай қилиб, биринчи компонент билан эмланганларнинг умумий сони – 90 748 кишини ташкил қилади.

    Иккинчи компонент билан эмланганларнинг умумий сони – 19 427 кишини ташкил қилади.


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