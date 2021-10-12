17:38, 12 Октябр 2021 | GMT +6
14 октябр куни ҚР Президенти раислигида ОЕИК йиғилиши бўлиб ўтади
NUR-SULTAN. Kazinform - Беларусь Республикаси ташаббуси билан 14 октябр куни Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтади.
Бу ҳақда Қозоғистон Президенти матбуот котиби Берик Уали Facebookдаги саҳифасида ёзди, деб хабар беради Kazinform .
«Давлат раҳбарлари Евроосиё иқтисодий иттифоқининг долзарб масалаларини ва ЕОИКга аъзо давлатларнинг иқтисодий ҳамкорлигини янада ривожлантиришни муҳокама қилади», - деди Президент матбуот котиби.