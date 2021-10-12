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    17:38, 12 Октябр 2021 | GMT +6

    14 октябр куни ҚР Президенти раислигида ОЕИК йиғилиши бўлиб ўтади

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Беларусь Республикаси ташаббуси билан 14 октябр куни Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтади.

    Бу ҳақда Қозоғистон Президенти матбуот котиби Берик Уали Facebookдаги саҳифасида ёзди, деб хабар беради Kazinform .

    «Давлат раҳбарлари Евроосиё иқтисодий иттифоқининг долзарб масалаларини ва ЕОИКга аъзо давлатларнинг иқтисодий ҳамкорлигини янада ривожлантиришни муҳокама қилади», - деди Президент матбуот котиби.


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