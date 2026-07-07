ЖЧ-2026: Португалия Испанияга ютқазиб, мундиалдан чиқиб кетди
АSTANA. Кazinform — 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалидаги Португалия — Испания ўйини натижалари эълон қилинди.
Мухлислар бу ўйинни интиқлик билан кутишган эди. Улар икки тажрибали Европа жамоаси ўртасидаги ўйин қийин кечишини башорат қилишган эди. Баъзилар ҳатто ўйин давомида кўплаб голлар урилиши мумкинлигини ҳам башорат қилишган.
Биринчи дақиқадан бошлаб иккала жамоа ҳам ҳужумга эътибор қаратди. Бироқ, уларда тез гол уриш имконияти бўлмади. Биринчи бўлимда ҳисоб ўзгармади.
Ўйин суръати иккинчи бўлимда ҳам ўша суръатда давом этди. Натижада, испаниялик Микель Меринонинг 91-дақиқада урган голи ўйин тақдирини ҳал қилди.
Шундай қилиб, улар рақибини 1:0 ҳисобида мағлуб этишди ва плей-офф босқичига йўлланма олишди.
Испания H гуруҳида иккита ғалаба ва битта дуранг билан 7 очко тўплади. Улар Уругвайни 1:0, Саудия Арабистонини 4:0 ҳисобида мағлуб этишди ва Кабо-Верде билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнашди.
Плей-офф босқичида эса Австрияни 3:0 ҳисобида мағлуб этишди.
Эслатиб ўтамиз, Эрлинг Холанд Норвегияга Бразилия устидан сенсацион ғалаба тақдим этди.