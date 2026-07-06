ЖЧ-2026: Эрлинг Холанд Норвегияга Бразилия устидан сенсацион ғалаба тақдим этди
ASTANА. Кazinform — 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалидаги Бразилия - Норвегия ўйини якунланди.
Бу ўйинда мухлислар орасида алоҳида қизиқиш бўлгани рост. Эрлинг Холанд бошчилигидаги норвегиялик футболчилар дунёнинг энг яхши жамоаларидан бири ҳисобланган Бразилияга қарши қандай куч кўрсатиши мумкин? Бу савол, албатта, кўпчиликнинг хаёлида.
Бразилия терма жамоаси олган жароҳатлари туфайли ҳимоячи Уэсли, ярим ҳимоячи Лукас Пакета ва ҳужумчи Рафинья ўйинда иштирок этишмади. Европа жамоасининг барча ўйинчилари бўлажак ўйинга тўлиқ тайёр эдилар.
Ўйин давомида биринчи дақиқадан бошлаб жиловни ўз қўлида ушлаб туришга ҳаракат қилган Бразилия терма жамоаси узлуксиз ҳужум уюштирди. Норвегиялик футболчилар бунга муносиб қаршилик кўрсатишди. Шунга қарамай, биринчи бўлимда ҳисоб таблосида ўзгармади.
Иккинчи бўлимда Жанубий Америка қитъаси вакиллари устунлигини оширдилар. Бироқ, норвегиялик футболчилар қарши ҳужумларга эътибор қаратишди. Эрлинг Холанд 79-дақиқада ҳисобни очди ва 90-дақиқада яна ажралиб турди. Натижада у бу йилги жаҳон чемпионатида бешта гол уришга муваффақ бўлди.
99-дақиқада эса Неймар пенальтидан фарқни камайтирди.
Шундай қилиб, Норвегия терма жамоаси Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди ва чорак финалга йўлланма олди.
Шуни таъкидлаш керакки, икки жамоа ҳозиргача икки марта тўқнаш келишган. Улардан бирида Норвегия ғалаба қозонган, битта ўйин дуранг билан тугаган.
Шуни таъкидлаш керакки, аввалроқ 1/8 финалда Франция Парагвайни 1:0 ҳисобида, Марокаш эса Канадани 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўлланма олган эди.
7 июль куни соат 00:00 да Португалия — Испания, 05:00 да АҚШ — Бельгия, 21:00 да Аргентина — Миср ва 8 июль куни соат 01:00 да Швейцария — Колумбия ўз маҳоратини намойиш этади.
Эслатиб ўтамиз, Франция Парагвайни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.