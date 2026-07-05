ЖЧ-2026: Франция Парагвайни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди
ASTANА. Кazinform – Франция терма жамоаси АҚШнинг Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичида Парагвайни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди, деб хабар беради FIFА.
Ўйин кескин курашларга бой бўлди. Парагвай ҳимояда ишончли ўйнади ва Франциянинг ҳужумларига муносиб қаршилик кўрсатди. Бироқ, француз футболчилари иккинчи бўлимда ҳисобни очишди ва ўйиндаги ягона гол эвазига ғалаба қозонишди.
Парагвай бир нечта хавфли ҳужумларни ташкил қилганига қарамай, ҳисобни тенглаштира олмади. Франция ўйин охиригача ўз етакчилигини сақлаб қолди ва турнирнинг кейинги босқичига йўл олди.
Шундай қилиб, Франция жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўлланма олди ва у ерда Марокаш терма жамоаси билан учрашади. Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, сенсация яратган Парагвай жаҳон чемпионатини шу босқичда якунлади.
Эслатиб ўтамиз, Марокаш Канадани мағлуб этди ва жаҳон чемпионати чорак финалига чиқди.