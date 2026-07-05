KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Марокаш Канадани мағлуб этди ва жаҳон чемпионати чорак финалига чиқди

    ASTANА. Kazinform – 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалида Марокаш терма жамоаси Канадани ишончли тарзда 3:0 ҳисобида мағлуб этди.

    футбол
    Фото Getty Images

    Шундай қилиб, улар турнирнинг чорак финалига йўлланма олган биринчи жамоага айланди.

    Ўйин АҚШнинг Хьюстон шаҳридаги NRG Stadium стадионида бўлиб ўтди. Ўйиннинг биринчи ярми голсиз тугаган бўлса-да, танаффусдан сўнг марокашликлар ўйинни тўлиқ назоратга олишди.

    Ярим ҳимоячи Аззедин Унахи 50-дақиқада ҳисобни очди. У 82-дақиқада дубль билан жамоасининг устунлигини оширди. Қўшимча вақтнинг 90 + 8-дақиқаларида ҳужумчи Сўфиён Раҳимий ўйиннинг якуний ҳисобини ўрнатди - 3:0.

    Браим Диас Марокаш учун иккита голли узатмани амалга оширди, Ашраф Ҳакимий эса битта голли узатмани амалга оширди. Ўйиннинг 22-дақиқасида ярим ҳимоячи Исмаэль Сайбари жароҳати туфайли майдонни тарк этишга мажбур бўлди.

    Шундай қилиб, Марокаш терма жамоаси жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўл олди ва Парагвай — Франция ўйини ғолиби билан тўқнаш келади.

    2026 йилги жаҳон чемпионати. 1/8 финал

    Канада — Марокаш — 0:3

    Голлар: Унаҳи, 50 (0:1), 82 (0:2), Раҳимий, 90+8 (0:3).

    Канада Футбол Марокаш FIFA Жаҳон чемпионати FIFA - 2026 Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф