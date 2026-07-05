Марокаш Канадани мағлуб этди ва жаҳон чемпионати чорак финалига чиқди
ASTANА. Kazinform – 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалида Марокаш терма жамоаси Канадани ишончли тарзда 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
Шундай қилиб, улар турнирнинг чорак финалига йўлланма олган биринчи жамоага айланди.
Ўйин АҚШнинг Хьюстон шаҳридаги NRG Stadium стадионида бўлиб ўтди. Ўйиннинг биринчи ярми голсиз тугаган бўлса-да, танаффусдан сўнг марокашликлар ўйинни тўлиқ назоратга олишди.
Ярим ҳимоячи Аззедин Унахи 50-дақиқада ҳисобни очди. У 82-дақиқада дубль билан жамоасининг устунлигини оширди. Қўшимча вақтнинг 90 + 8-дақиқаларида ҳужумчи Сўфиён Раҳимий ўйиннинг якуний ҳисобини ўрнатди - 3:0.
Браим Диас Марокаш учун иккита голли узатмани амалга оширди, Ашраф Ҳакимий эса битта голли узатмани амалга оширди. Ўйиннинг 22-дақиқасида ярим ҳимоячи Исмаэль Сайбари жароҳати туфайли майдонни тарк этишга мажбур бўлди.
Шундай қилиб, Марокаш терма жамоаси жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўл олди ва Парагвай — Франция ўйини ғолиби билан тўқнаш келади.
2026 йилги жаҳон чемпионати. 1/8 финал
Канада — Марокаш — 0:3
Голлар: Унаҳи, 50 (0:1), 82 (0:2), Раҳимий, 90+8 (0:3).