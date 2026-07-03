ЖЧ-2026: Испания Австрияни мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди
ASTANА. Кazinform — Жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Испания терма жамоаси Австрияни 3:0 ҳисобида мағлуб этди ва мусобақанинг кейинги босқичига йўлланма олди, деб ёзади Report.
Лос-Анжелесдаги SoFi Stadium стадионида бўлиб ўтган ўйинда Микель Оярсабаль испанлар сафида 36 ва 89-дақиқаларда дубль қайд этди, Педро Порро эса 66-дақиқада гол урди.
Шундай қилиб, Испания терма жамоаси жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига йўл олди. Энди улар кейинги босқичда Португалия ва Хорватия ўртасидаги ўйин ғолиби билан учрашадилар.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ 1/8 финалга чиқди.