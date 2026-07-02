KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    ЖЧ-2026: АҚШ 1/8 финалга чиқди

    ASTANА. Кazinform — АҚШ жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига чиқди.

    футбол
    Фото: fifa.com

    Америка футбол жамоаси плей-офф босқичида Босния ва Герцеговинага қарши ўз маҳоратини намойиш этди.

    Ўйиннинг биринчи дақиқасидан бошлаб улар бир-бирларининг дарвозасига гол уриш имкониятини қидирдилар. Бироқ, ҳисоб биринчи бўлим охиригача ўзгармади.

    Ўйиннинг 45-дақиқасида америкалик футболчи Фоларин Балогун рақиб дарвозасида заиф жойни топди ва ўз имкониятини бой бермади.

    82-дақиқада эса Малик Тиллман сўнгги голни урди.

    Шундай қилиб, АҚШ жамоаси рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этди ва 1/8 финалга йўлланма олди.

    Энди улар 7 июль куни мусобақанинг шу босқичида Бельгия билан тўқнаш келишади.

    D гуруҳида АҚШ жамоаси яхши натижага эришди.

    Улар Австралияни 2:0, Парагвайни 4:1 ва Туркияни 2:3 ҳисобида мағлуб этишди. Натижада улар олти очко билан биринчи ўринни эгаллашди.

    Босния ва Герцеговина B гуруҳида битта ғалаба, битта дуранг ва битта мағлубият эвазига 4 очко билан кучли учликка кирди. Улар Швейцарияга 1:2 ҳисобида ютқазишди, Канада билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнашди ва Қатарни 3:1 ҳисобида мағлуб этишди.

    Футбол FIFA Жаҳон чемпионати FIFA - 2026 Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф