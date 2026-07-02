ЖЧ-2026: АҚШ 1/8 финалга чиқди
ASTANА. Кazinform — АҚШ жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига чиқди.
Америка футбол жамоаси плей-офф босқичида Босния ва Герцеговинага қарши ўз маҳоратини намойиш этди.
Ўйиннинг биринчи дақиқасидан бошлаб улар бир-бирларининг дарвозасига гол уриш имкониятини қидирдилар. Бироқ, ҳисоб биринчи бўлим охиригача ўзгармади.
Ўйиннинг 45-дақиқасида америкалик футболчи Фоларин Балогун рақиб дарвозасида заиф жойни топди ва ўз имкониятини бой бермади.
82-дақиқада эса Малик Тиллман сўнгги голни урди.
Шундай қилиб, АҚШ жамоаси рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этди ва 1/8 финалга йўлланма олди.
Энди улар 7 июль куни мусобақанинг шу босқичида Бельгия билан тўқнаш келишади.
D гуруҳида АҚШ жамоаси яхши натижага эришди.
Улар Австралияни 2:0, Парагвайни 4:1 ва Туркияни 2:3 ҳисобида мағлуб этишди. Натижада улар олти очко билан биринчи ўринни эгаллашди.
Босния ва Герцеговина B гуруҳида битта ғалаба, битта дуранг ва битта мағлубият эвазига 4 очко билан кучли учликка кирди. Улар Швейцарияга 1:2 ҳисобида ютқазишди, Канада билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнашди ва Қатарни 3:1 ҳисобида мағлуб этишди.