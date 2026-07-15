ЖЧ-2026: Испания 16 йилдан сўнг жаҳон чемпионати финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — 2026 йилги жаҳон чемпионатида Франция ва Испания ўртасидаги ярим финал ўйини натижалари эълон қилинди.
Ўйин давомида рақиблар дарҳол тинимсиз ҳужумга эътибор қаратишди. Килиан Мбаппе бошчилигидаги йигитлар тезкор гол уришга ҳаракат қилишди. Бироқ, улар ўз дарвозаларига гол ўтказиб юборишди.
Ўйиннинг 22-дақиқасида француз Люка Динь испаниялик футболчи Ламин Ямални жарима майдончасида йиқитди. Испаниялик Микель Оярсабаль сальвадорлик ҳакам Люка Динь томонидан белгиланган пенальтидан фойдалана олмади.
Кейин Дидье Дешам шогирдлари ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилишди. Бироқ, биринчи бўлимда ҳисоб ўзгаришсиз қолди.
Иккинчи бўлимнинг 58-дақиқасида испаниялик Педро Порро ҳисобни оширди.
Шундай қилиб, испаниялик футболчилар рақиблари устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонишди ва финалга йўлланма олишди.
Испания 2010 йилда жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан эди. Улар ўн олти йилдан сўнг бу натижани такрорлаш имкониятига эга.
Испания H гуруҳида иккита ғалаба ва битта дуранг билан 7 очко тўплади. Улар Уругвайни 1:0, Саудия Арабистонини 4:0 ҳисобида мағлуб этишди ва Кабо-Верде билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнашди.
Кейин улар 1/16 финалда Австрияни 3:0, 1/8 финалда Португалияни 1:0 ва Бельгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этишди.
Шуни таъкидлаш жоизки, энди, 15 июль куни Қозоғистон вақти билан соат 23:50 да Англия ва Аргентина яна бир финал ўйинини ўтказадилар. Финал ва учинчи ўрин учун ўйин 19 июльга белгиланган.
Эслатиб ўтамиз, Франция жаҳон чемпионати ярим финалига йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.