Франция жаҳон чемпионати ярим финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — 2026 йилги жаҳон чемпионатининг чорак финалидаги Франция-Марокаш ўйини натижалари эълон қилинди.
Франция футболчилари ўйин давомида ажойиб фаоллик кўрсатишди. Африка терма жамоаси асосан ҳимояга эътибор қаратди. Шу лаҳзалардан бирида марокашлик ҳимоячилар француз ҳужумчиси Килиан Мбаппени ўз жарима майдончасида йиқитишди. Унинг ўзи ҳакам томонидан белгиланган пенальтини амалга ошириш учун олдинга чиқди. Африкалик дарвозабон ҳужумчининг зарбасини қайтарди. Натижада Килиан Мбаппе бу йилги жаҳон чемпионатидаги саккизинчи голини кирита олмади.
Иккинчи бўлимда ҳам Франция кўпроқ ҳужумга ўтди. Килиан Мбаппе ўйиннинг 60-дақиқасида, Усмон Дембеле эса 66-дақиқада гол урди.
Шундай қилиб, Франция терма жамоаси рақиб устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва ярим финалга йўлланма олди.
Гуруҳ босқичида Франция J гуруҳидаги барча ўйинларида ғалаба қозонди. Улар Сенегални 3:1, Ироқни 3:0 ва Норвегияни 4:1, кейин 1/8 финалда Швецияни 3:0, 1/8 финалда Парагвайни 1:0 ҳисобида мағлуб этишди.
C гуруҳида Марокаш Бразилия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади, Шотландияни 1:0 ҳисобида мағлуб этди ва Гаитини 4:2 ҳисобида мағлуб этди. Кейин, 1/8 финалда улар Нидерландияни (1:1, пенальтилар сериясида 3:2) ва Канадани (3:0) мағлуб этишди.
Икки жамоа ҳозиргача беш марта тўқнаш келишган. Улардан учтасида Франция ғалаба қозонган ва иккитасида дуранг натижа қайд этилган.
Чорак финалда Испания — Бельгия, Норвегия — Англия ва Аргентина — Швейцария билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, Швейцария Колумбияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, чорак финалга чиқди.