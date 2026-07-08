ЖЧ-2026: Швейцария Колумбияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, чорак финалга чиқди
ASTANА. Кazinform – Швейцария миллий футбол терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалида Колумбияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди, деб хабар беради FIFА.
Ўйин Канаданинг Ванкувер шаҳридаги «Би-Си Плэйс» стадионида бўлиб ўтди. Асосий ва қўшимча вақтда иккала жамоа ҳам гол ура олмади. Рақиблар ҳимояда ишончли ўйнашди ва хавфли вазиятларни голга айлантира олишмади.
Шундай қилиб, ўйин тақдири пенальтилар сериясида ҳал бўлди. Ушбу ўйинда швейцариялик футболчилар аниқроқ ҳаракат қилишди ва 4:3 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Колумбия бунгача 1/16 финалда Ганани 1:0 ҳисобида мағлуб этган эди. Швейцария эса Жазоирни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди.
Шуни таъкидлаш керакки, энди Швейцария чорак финалда Аргентина билан тўқнаш келади. Аргентина 1/8 финалда Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
Шунингдек, чорак финалда Франция - Марокаш, Испания - Бельгия, Норвегия - Англия ўз маҳоратини намойиш этади.
Эслатиб ўтамиз, Эрлинг Холанд Норвегияга Бразилия устидан сенсацион ғалаба тақдим этди.