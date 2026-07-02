Жаслан Мадиев Қозоғистоннинг рақамли ташаббусларини хорижий инвесторларга тақдим этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон жаҳон даражасидаги рақамли инфратузилмани қурмоқда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев ҚР Президенти ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгаши йиғилишида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, мамлакат ташаббуслари глобал технология инвесторлари учун янги имкониятлар яратади.
— Қозоғистондаги энг муҳим инфратузилма лойиҳаларидан бири Транскаспий оптик толали йўлаги ҳисобланади. Каспий денгизи орқали ўтадиган биринчи сув ости оптик толали кабели шу йил охирига қадар тайёр бўлади ва Европа ва Осиё ўртасидаги янги рақамли кўприкка айланади. Бу юқори халқаро ўтказувчанликни таъминлайди. Маълумотлар алмашинувидаги тирбандликни камайтиради. Алоқаларни диверсификация қилади ва маълумотлар узатишда барқарорликка йўл очади. Буларнинг барчаси минтақавий даражада маълумотларни қайта ишлаш марказлари, сунъий интеллект ва рақамли платформаларни ривожлантиради, — деди Жаслан Мадиев Кенгашнинг 38-ялпи мажлисида.
Шу билан бирга, у мамлакатнинг рақамли соҳадаги асосий лойиҳаси "Маълумотларни қайта ишлаш маркази водийси" эканлигини таъкидлади.
— Биз сунъий интеллект ҳисоблаш инфратузилмаси учун дунёдаги энг рақобатбардош платформалардан бирини яратмоқдамиз. Лойиҳа барча асосий афзалликларни битта марказда бирлаштиради: ривожланиш учун катта майдонлар; ишончли сув таъминоти; киловатт-соат учун 2,5 АҚШ сентидан электр энергияси нархи; ҳеч қандай чекловларсиз халқаро алоқа; солиқ имтиёзлари; ҳисоблаш қувватини 1 гигаваттгача ошириш имконияти. Ўтган ой Қозоғистон Firebird билан сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича 10 миллиард долларлик шартнома имзолади. Лойиҳа NVIDIA технологияси томонидан тўлиқ қўллаб-қувватланади, — деди вазир.
Шунингдек, у барча технология инвесторларини ушбу экотизимга қўшилишга чақирди.
Эслатиб ўтамиз, Alstom компанияси Қозоғистонда қандай инвестиция лойиҳаларини амалга оширмоқда.
ЕТТБ Қозоғистон иқтисодиётига 1,3 миллиард евродан ортиқ маблағ сармоя киритиши мумкин.