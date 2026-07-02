Alstom компанияси Қозоғистонда қандай инвестиция лойиҳаларини амалга оширмоқда
ASTANА. Кazinform — Alstom компаниясининг Ғарбий ва Марказий Осиё бўйича бошқарувчи директори Жером Бойе Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгаши йиғилишида инвестиция лойиҳаларининг бориши ҳақида ҳисобот берди.
— Бизнинг компаниямиз темир йўл соҳасида ишлаб чиқарувчи ҳисобланади. Биз Қозоғистонда 2010 йилдан бери фаолият юритиб келмоқдамиз. 2010-2023 йилларда 200 миллион евро сармоя киритдик. 2023 йилда қўшимча 50 миллион евро сармоя ажратдик. Биз уни 2027 йил охирига қадар тўлиқ ажратамиз. Ушбу маблағлар Астанада локомотив ишлаб чиқариш заводини қуриш ва Қозоғистоннинг жанубий ҳудудларида темир йўл деполарини ривожлантириш учун ишлатилмоқда. Охир-оқибат, бу лойиҳалар Ўрта йўлак орқали юк ташишга фойда келтиради, — деди у Кенгашнинг 38-ялпи мажлисидан олдин журналистларга берган интервьюсида.
Бундан ташқари, Жером Бойе сунъий интеллектни жорий этиш чораларига тўхталди.
— Биз компания ишини башорат қилиш ва баҳолаш учун сунъий интеллектни кенг миқёсда жорий этмоқдамиз ва ундан фойдаланмоқдамиз. Биз тизимимизда кичик рекурсив моделларни жорий этишга ҳаракат қилмоқдамиз. У Қозоғистондаги муҳандисларимиз томонидан ишлаб чиқилган ва бунинг ёрдамида биз локомотивларга тўғри хизмат кўрсатишимиз ва ҳар қандай носозликларнинг олдини олишимиз мумкин, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, ЕТТБ Қозоғистон иқтисодиётига 1,3 миллиард евродан ортиқ маблағ сармоя киритиши мумкин.