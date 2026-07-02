ЕТТБ Қозоғистон иқтисодиётига 1,3 миллиард евродан ортиқ маблағ сармоя киритиши мумкин
ASTANА. Кazinform – Олжас Бектенов ЕТТБ, ExxonMobil ва Marubeni раҳбарияти билан инвестиция ҳамкорлигини муҳокама қилди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Бош вазир Олжас Бектенов Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашининг 38-ялпи мажлисида иштирок этиш учун Астанага келган Европа тикланиш ва тараққиёт банки президенти Одиль Рено-Бассо, ExxonMobil катта вице-президенти Питер Ларден ва Marubeni Corporation бошқарувчи директори Сатору Ичинокава билан бир қатор учрашувлар ўтказди.
Учрашувлар давомида Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан Парламент палаталарининг қўшма мажлисида иқтисодиётни ривожлантириш ва янги инвестиция сиклини амалга ошириш бўйича қўйилган вазифалар доирасида ҳамкорликни янада кенгайтириш истиқболлари муҳокама қилинди.
ЕТТБ президенти Одиль Рено-Бассо билан учрашувда ижтимоий, транспорт, саноат, муҳандислик инфратузилмаси, рақамлаштириш ва сунъий интеллектни қуриш ва модернизация қилишда инвестиция ҳамкорлигини ошириш, шунингдек, молия секторидаги ўзаро алоқаларни мустаҳкамлаш ва бизнесни қўллаб-қувватлаш чоралари масалалари муҳокама қилинди.
Бош вазир Қозоғистонда инвестиция муҳитини яхшилаш ва мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишида Банкнинг муҳим ролини таъкидлади. Биргаликда олиб борилган ишлар давомида ЕТТБ портфели кичик ва ўрта бизнес, молия, уй-жой коммунал хизматлари, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва ахборот технологиялари соҳаларида умумий қиймати 12,7 миллиард долларга тенг 354 та лойиҳага етди.
Одиль Рено-Бассо бу йил ЕТТБнинг Қозоғистон иқтисодиётига инвестициялари ҳажми тарихий даражага етишини эълон қилди: бугунги кунга қадар Қозоғистонда 800 миллион евродан ортиқ лойиҳалар молиялаштирилди. Умуман олганда, йил охирига бориб инвестициялар оқими 1,3 миллиард евродан ошиши кутилмоқда.
Учрашув якунида томонлар ҳамкорликни янада кенгайтириш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёр эканликларини таъкидладилар.
ExxonMobil компаниясининг катта вице-президенти Питер Ларден билан музокаралар давомида жорий ишлаб чиқариш кўрсаткичлари ва кейинги технологик ривожланиш масалалари муҳокама қилинди. ExxonMobil йирик қўшма лойиҳаларни — Тенгиз, Қашаған, Каспий қувур консорциумини амалга оширишда иштирок этади. Томонлар ҳамкорликнинг самарали эканлигини таъкидладилар ва ўзаро алоқаларни янада мустаҳкамлашга тайёр эканликларини тасдиқладилар.
Marubeni Corporation бошқарувчи ижрочи директори Сатору Ичинокава билан учрашувда Қозоғистон-Япония иқтисодий ҳамкорлигини янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди. Марубени энергетика ва саноат ишлаб чиқариш соҳасида Қозоғистоннинг узоқ муддатли ва ишончли ҳамкори эканлиги таъкидланди. Томонлар икки мамлакат бизнес ҳамжамиятлари ўртасида бизнес алоқаларини янада мустаҳкамлаш ва амалий ҳамкорликни кенгайтириш муҳимлигини таъкидладилар.
Учрашувлар якунида томонлар ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш, мавжуд лойиҳаларни амалга ошириш ва Қозоғистон иқтисодиётининг устувор тармоқларида янги инвестиция ташаббусларини ишлаб чиқишдан манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Марказий Осиёда хорижий инвестицияларни жалб қилишда етакчилик мавқеини сақлаб қолмоқда.