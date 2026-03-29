Йўллар, газ, интернет ва уй-жой: Алатау шаҳрида қурилиш ишлари қандай кетмоқда
ASTANА. Кazinform – Биз ҳокимлик вакилидан шаҳарнинг ижтимоий-иқтисодий ва инфратузилмани ривожлантириш режаси ва ҳозирда амалга оширилаётган ишлар ҳақида сўрадик. Ҳокимлик ўринбосари Бўрихон Абдибаев йўл қурилиши, муҳандислик инфратузилмаси ва интернет билан таъминлаш, туманларга газ ва сув қувурларини тортиш, шунингдек, уй-жой қурилиши ҳақида батафсил ахборот берди.
Йўл инфратузилмаси
Бу йил ҳокимлик 43,1 километрлик йўлларда ўрта даражадаги таъмирлаш ишларини амалга оширади. Ҳозирча капитал таъмирлаш режалари йўқ.
Агар бюджетдан қўшимча маблағ ажратилса, шаҳар ичида ва унинг атрофида бир қатор бошқа ишлар амалга оширилади. Буларга чуқурларни тўлдириш, йўл четларини тузатиш, йўл белгиларини янгилаш, йўл белгиларини янгилаш ва бошқалар киради.
Абдибаевнинг сўзларига кўра, юқорида айтиб ўтилган ишлар йўлларнинг сифатини яхшилайди ва ҳайдовчилар ва йўловчилар учун хавфсизлик даражасини оширади.
Газ ва сув таъминоти
Ҳозирда шаҳарнинг 12 та микрорайонидан 10 таси марказлаштирилган газ тизимига уланган. Қуйған микрорайонида газ таъминоти тизимини қуриш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда.
Бундан ташқари, 2025 йилда Даулет микрорайонига газ қувурлари ётқизилди. Келажакда бу ердан Қайрат микрорайонига газ қувурини ётқизиш масаласи кўриб чиқилмоқда. Лойиҳа хусусий компания томонидан амалга оширилади.
Алатау шаҳрининг барча тумани марказлаштирилган сув таъминоти билан таъминланган. Бироқ, аҳолининг 86,6 фоизининг уйларига сув қувурлари тортилди.
Сув таъминотини янада ривожлантириш мақсадида Жетиген, Жанадауир ва Жанаталап микрорайонларида сув қувурлари модернизация қилинади.
– Жанадауир ва Жанаталапдаги лойиҳалар ижобий давлат эксперт хулосасини олди. Биз тез орада Жетигендаги лойиҳа бўйича жавоб оламиз, — деди ҳоким ўринбосари.
Муҳандислик инфратузилмаси
Муҳандислик тармоқларини ривожлантириш ҳам устувор йўналишлардан биридир. Шаҳарда сув таъминоти ва канализация тизимларини модернизация қилиш босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Мақсад — коммунал хизматлар сифатини яхшилаш.
Бугунги кунда Жетиген, Заречний, Қоянқус микрорайонлари ва Gate City турар-жой мажмуасида канализация тизимлари фаолият юритмоқда. Канализация тармоқларининг умумий узунлиги 41 километрни ташкил этади.
Бундан ташқари, Даулет микрорайонини сув билан таъминлаш лойиҳаси тайёрланмоқда. Режага мувофиқ, учта канализация насос станцияси қурилади ва 15 километрлик канализация тармоқлари тортилади.
Б. Абдибаевнинг сўзларига кўра, бу ишлар сув таъминоти кўламини кенгайтиради ва муҳандислик инфратузилмасини мустаҳкамлайди. Бунинг эвазига турар-жой массивларини янада ривожлантириш учун йўл очилади.
Уй-жой қурилиши
Алатау шаҳрида уй-жой қурилиши ҳам эътибордан четда қолмади. 2025 йилда жами 150 минг квадрат метр уй-жой фойдаланишга топширилади.
Шаҳар ҳокими ўринбосари бу йўналишдаги ишлар давом этишини айтди. Бу йил 40 минг квадрат метр уй-жой қурилиши якунланади. Янги иншоотлар асосан Жетиген, Қоянқус, Интимақ, Жанаарна ва Жанадауир микрорайонларида қурилади.
Қурилаётган иншоотларнинг аксарияти Gate City турар-жой мажмуаси яқинида жойлашган.
Алоқа ва рақамли инфратузилма
Шаҳарнинг барча ҳудудлари 3G ва 4G стандартларидаги барча операторларнинг мобил алоқаси билан қамраб олинган. Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги Телекоммуникациялар қўмитасининг 2025-2027 йилларга мўлжалланган йўл харитасига кўра, мобил алоқа сифатини яхшилаш бўйича ишлар тўхтамайди.
Масалан, 2025 йил октябрь ойида Жетиген микрорайонида Теле2 операторининг 5G стандартидаги базавий станцияси ишга туширилди.
Бундан ташқари, айрим микрорайонларда ва Алмати-Ўскемен республика автомагистрали бўйлаб икки мақсадли устунларни ўрнатиш режалаштирилган. Шуни таъкидлаш керакки, бундай устунлар лампалар, видеокузатув камералари ва алоқа мосламалари билан жиҳозланади. Ушбу лойиҳани амалга ошириш учун зарур инфратузилма аллақачон тайёрланган.
— Рақамли ва телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш бўйича тегишли ишлар олиб борилмоқда, — дея хулоса қилди Б. Абдибаев.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йил январь ойида Давлат раҳбарининг фармони билан Алмати вилоятининг Или туманидаги Жетиген қишлоғи вилоят аҳамиятига эга шаҳар сифатида таснифланган ва унинг номи Алатау шаҳрига ўзгартирилган.
Эслатиб ўтамиз, Парламент Алатау шаҳрининг махсус ҳуқуқий режими тўғрисидаги Конституциявий қонунни қабул қилди.